Прямой эфир

Бизнесмены в Польше подают в суд на государство. Они хотят возместить более 37 миллионов долларов

02 февраля 2021 14:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. Польские предприниматели требуют от государства возместить ущерб от карантинных ограничений, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Бизнесмены в Польше подают в суд на государство. Они хотят возместить более 37 миллионов долларов-1

Первые судебные иски подал владелец торгового центра, а также собственник сети спортзалов. Общая сумма компенсации – более 180 тысяч долларов. Подобным образом намерены поступить и некоторые туристические компании. Они готовы потребовать от государства более чем 37 миллионов долларов.

Бизнесмены в Польше подают в суд на государство. Они хотят возместить более 37 миллионов долларов-4

Карантинные меры нанесли серьезный удар по бизнесу. Выплаты пострадавшим предпринимателям в рамках антикризисных мер не покроют убытки от локдауна.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Слушание по делу Навального: в районе Мосгорсуда задержали более 200 человек
02 февраля 2021 14:03

Слушание по делу Навального: в районе Мосгорсуда задержали более 200 человек

Квартал красных фонарей в Амстердаме закрывают?
02 февраля 2021 12:02

Квартал красных фонарей в Амстердаме закрывают?

Пожары на западе Австралии: огнём охвачены более 6000 гектаров леса
02 февраля 2021 11:58

Пожары на западе Австралии: огнём охвачены более 6000 гектаров леса