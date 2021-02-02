Бизнесмены в Польше подают в суд на государство. Они хотят возместить более 37 миллионов долларов

Новости Польши. Польские предприниматели требуют от государства возместить ущерб от карантинных ограничений, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Новости Польши. Польские предприниматели требуют от государства возместить ущерб от карантинных ограничений, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Первые судебные иски подал владелец торгового центра, а также собственник сети спортзалов. Общая сумма компенсации – более 180 тысяч долларов. Подобным образом намерены поступить и некоторые туристические компании. Они готовы потребовать от государства более чем 37 миллионов долларов.
Карантинные меры нанесли серьезный удар по бизнесу. Выплаты пострадавшим предпринимателям в рамках антикризисных мер не покроют убытки от локдауна.