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Алексея Навального приговорили к 3,5 годам колонии общего режима

02 февраля 2021 19:47
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Новости России. Алексей Навальный приговорен к 3,5 годам колонии общего режима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее решение в здании Мосгорсуда озвучила судья 2 февраля.  

Алексея Навального приговорили к 3,5 годам колонии общего режима-1

При этом блогеру зачтут срок домашнего ареста. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний о замене условного срока на реальный по делу о мошенничестве.

На заседании присутствовали иностранные дипломаты, а также представители ЕС. Сразу после оглашения приговора в соцсетях появились призывы к участию в несанкционированных акциях.

Алексея Навального приговорили к 3,5 годам колонии общего режима-4

На Манежную площадь прибыло большое количество сотрудников правоохранительных органов. Закрылись некоторые станции метро. Начались задержания.

# Акции протеста # Алексей Навальный # Фотофакт

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