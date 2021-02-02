Алексея Навального приговорили к 3,5 годам колонии общего режима

Новости России. Алексей Навальный приговорен к 3,5 годам колонии общего режима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее решение в здании Мосгорсуда озвучила судья 2 февраля.

При этом блогеру зачтут срок домашнего ареста. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний о замене условного срока на реальный по делу о мошенничестве.

На заседании присутствовали иностранные дипломаты, а также представители ЕС. Сразу после оглашения приговора в соцсетях появились призывы к участию в несанкционированных акциях.