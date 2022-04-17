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Тысячи французов вышли на протесты из-за недовольства ходом президентских выборов

17 апреля 2022 08:23
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Новости Франции. Тысячи французов вышли на протесты в знак недовольства результатами президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Тысячи французов вышли на протесты из-за недовольства ходом президентских выборов-1

Многие держали в руках плакаты, на которых изображены лозунги против обоих кандидатов, вышедших во второй тур. Участников акции не устраивает ни действующий президент Франции Эммануэль Макрон, ни его соперница Марин Ле Пен.  

Тысячи французов вышли на протесты из-за недовольства ходом президентских выборов-4

Не обошлось без столкновений с полицией. Все началось после того, как некоторые протестующие захотели прорваться через кордоны стражей порядка на площади Республики. В результате правоохранители применили слезоточивый газ.  

Тысячи французов вышли на протесты из-за недовольства ходом президентских выборов-7

Напомним, по результатам первого тура президентских выборов из 12 кандидатов остались только двое. Макрон получил почти 28 % голосов, а Марин Ле Пен чуть более 23 %.  

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# Выборы во Франции # Эммануэль Макрон # Марин Ле Пен # Фотофакт

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