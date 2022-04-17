Тысячи французов вышли на протесты из-за недовольства ходом президентских выборов

Новости Франции. Тысячи французов вышли на протесты в знак недовольства результатами президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие держали в руках плакаты, на которых изображены лозунги против обоих кандидатов, вышедших во второй тур. Участников акции не устраивает ни действующий президент Франции Эммануэль Макрон, ни его соперница Марин Ле Пен.