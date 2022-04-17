Тысячи французов вышли на протесты из-за недовольства ходом президентских выборов

Новости Франции. Тысячи французов вышли на протесты в знак недовольства результатами президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Тысячи французов вышли на протесты в знак недовольства результатами президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Многие держали в руках плакаты, на которых изображены лозунги против обоих кандидатов, вышедших во второй тур. Участников акции не устраивает ни действующий президент Франции Эммануэль Макрон, ни его соперница Марин Ле Пен.
Не обошлось без столкновений с полицией. Все началось после того, как некоторые протестующие захотели прорваться через кордоны стражей порядка на площади Республики. В результате правоохранители применили слезоточивый газ.
Напомним, по результатам первого тура президентских выборов из 12 кандидатов остались только двое. Макрон получил почти 28 % голосов, а Марин Ле Пен чуть более 23 %.
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