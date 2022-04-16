167 человек погибли на Филиппинах из-за тропического шторма, разрушено около 10 тысяч домов

Новости Филиппин. 167 человек погибли в результате тропического шторма на Филиппинах. Более ста пострадавших пока не найдены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Циклон обрушился на филиппинцев неделю назад и устроил настоящий погром, вызвав наводнения и оползни. В результате тысячи человек были эвакуированы спасателями. В отдельных регионах приостановили школьные занятия. На время без работы остались сотрудники почти двухсот компаний и предприятий. Разрушено порядка 10 тысяч домов. На восстановление инфраструктуры, водо- и электроснабжения правительство Филиппин планирует потратить колоссальные средства: более четырех миллионов долларов.