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167 человек погибли на Филиппинах из-за тропического шторма, разрушено около 10 тысяч домов

16 апреля 2022 09:15
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Новости Филиппин. 167 человек погибли в результате тропического шторма на Филиппинах. Более ста пострадавших пока не найдены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

167 человек погибли на Филиппинах из-за тропического шторма, разрушено около 10 тысяч домов-1

Циклон обрушился на филиппинцев неделю назад и устроил настоящий погром, вызвав наводнения и оползни. В результате тысячи человек были эвакуированы спасателями. В отдельных регионах приостановили школьные занятия. На время без работы остались сотрудники почти двухсот компаний и предприятий. Разрушено порядка 10 тысяч домов. На восстановление инфраструктуры, водо- и электроснабжения правительство Филиппин планирует потратить колоссальные средства: более четырех миллионов долларов.  

167 человек погибли на Филиппинах из-за тропического шторма, разрушено около 10 тысяч домов-4

На Филиппинах в результате тропического шторма погибли не менее 25 человек (здесь подробности).  

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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