Рейтинг одобрения Олафа Шольца опустился до 14%

Западным политикам похвастаться особо нечем. Если, конечно, не брать в расчет их антирейтинги. Один из тех, кто грешит лидерством в подобных чартах, немецкий канцлер Олаф Шольц. Рейтинг его одобрения в 2024 году скатился до 14 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Закономерно, если учесть, что число недовольных немцев тоже стало рекордным. За последние 4 года страна не видела таких показателей, но Европа умеет удивлять, и это тоже в каком-то смысле достижение. Не выдержало правительство Шольца экономического удара. Кризис застал страну врасплох. Массовые увольнения на предприятиях, серьезная конкуренция на международном рынке, рост цен в магазинах и сокращение господдержки. Таковы итоги года для ФРГ. Но, может, дальше – лучше?

Сами немцы перспектив для себя не видят и на 2025-й настроены пессимистично. Причем прогнозы не зависят от статуса опрошенных. Финансовые трудности на себе ощутили и представители среднего класса, и зажиточные граждане. Тенденция пугающая, ведь в самом начале 2025 года Германии предстоит пережить парламентские выборы. Центральной темой предвыборной кампании стал экономический кризис. С пьедестала подвинулась даже Украина. Внимание конфликту заметно меньше. Немцев волнуют собственные проблемы.