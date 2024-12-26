Комментатор Губерниев иронично посочувствовал главе ФЛГР Вяльбе

Комментатор Дмитрий Губерниев на фоне допуска российских спортсменов к соревнованиям обратился к Елене Вяльбе, возглавляющей Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР), отметив, что сейчас сложные времена. Об этом пишет РИА Новости.
«Очень трудно сегодня! Сложно. Невыносимо. <...> Как же можно было так облажаться. Станислав Поздняков не даст соврать», – написал Губерниев, добавив смеющийся смайлик.
Фото: instagram guberniev_dmitry
Ранее также Международный союз конькобежцев (ISU) позволил российским и белорусским спортсменам выступать в олимпийских отборочных соревнованиях в качестве нейтральных участников.
Однако Вяльбе против того, чтобы российские лыжники принимали участие в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии в статусе нейтральных спортсменов. Российские лыжники отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.