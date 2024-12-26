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Комментатор Губерниев иронично посочувствовал главе ФЛГР Вяльбе

26 декабря 2024 12:23
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Комментатор Дмитрий Губерниев на фоне допуска российских спортсменов к соревнованиям обратился к Елене Вяльбе, возглавляющей Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР), отметив, что сейчас сложные времена. Об этом пишет РИА Новости.

«Очень трудно сегодня! Сложно. Невыносимо. <...> Как же можно было так облажаться. Станислав Поздняков не даст соврать», – написал Губерниев, добавив смеющийся смайлик.

Комментатор Губерниев иронично посочувствовал главе ФЛГР Вяльбе-1

Фото: instagram guberniev_dmitry

Ранее также Международный союз конькобежцев (ISU) позволил российским и белорусским спортсменам выступать в олимпийских отборочных соревнованиях в качестве нейтральных участников.

Однако Вяльбе против того, чтобы российские лыжники принимали участие в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии в статусе нейтральных спортсменов. Российские лыжники отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.

# Звезды

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