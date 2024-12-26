Комментатор Губерниев иронично посочувствовал главе ФЛГР Вяльбе

Комментатор Дмитрий Губерниев на фоне допуска российских спортсменов к соревнованиям обратился к Елене Вяльбе, возглавляющей Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР), отметив, что сейчас сложные времена. Об этом пишет РИА Новости.

«Очень трудно сегодня! Сложно. Невыносимо. <...> Как же можно было так облажаться. Станислав Поздняков не даст соврать», – написал Губерниев, добавив смеющийся смайлик.