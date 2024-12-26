Армия РФ взяла под свой контроль населенный пункт Гигант в ДНР

Российские военные взяли под свой контроль село Гигант в ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Гигант – небольшое село с населением до войны всего три человека. Это продвижение приблизит его к западной границе ДНР.
Российские военные взяли под свой контроль село Гигант в ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Гигант – небольшое село с населением до войны всего три человека. Это продвижение приблизит его к западной границе ДНР.
Фото: pixabay
Бойцы «Юга» нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ и теробороне в районе Северска, Курахово, Часова Яра и Дружковки. За день потери ВСУ составили около 230 солдат, один автомобиль, гаубицу Д-30 и американскую пушку М119.