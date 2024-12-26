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Армия РФ взяла под свой контроль населенный пункт Гигант в ДНР

26 декабря 2024 14:02
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Российские военные взяли под свой контроль село Гигант в ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Гигант – небольшое село с населением до войны всего три человека. Это продвижение приблизит его к западной границе ДНР.

Армия РФ взяла под свой контроль населенный пункт Гигант в ДНР-1

Фото: pixabay

Бойцы «Юга» нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ и теробороне в районе Северска, Курахово, Часова Яра и Дружковки. За день потери ВСУ составили около 230 солдат, один автомобиль, гаубицу Д-30 и американскую пушку М119.

# Армия # Международная политика

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