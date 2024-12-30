Рейтинг Макрона скатился до минимума со времён волнений «жёлтых жилетов»

Досрочными президентскими выборами может завершиться сложившаяся политическая ситуация во Франции. Люди больше не доверяют своему лидеру. За последние несколько месяцев рейтинг Макрона скатился до минимума со времен волнений «желтых жилетов», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно результатам опроса, проведенного в конце декабря, французскому лидеру доверяют всего 32 % граждан. Отвернулись даже те, кто в прошлом голосовал за него, об этом также свидетельствуют данные соцопроса. Среди причин жители называют отсутствие стратегии на будущее, экономический спад, миграционный кризис и – цитата – непонятные решения. Граждане считают, что Макрон слишком изолировался от народа и сделал акцент на большую политику, забыв об обязанностях перед избирателями.