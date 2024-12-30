Назначена новая дата президентских выборов в Румынии

В Румынии определились с датой проведения повторных президентских выборов. Они состоятся 23 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После скандальной отмены результатов, состоявшегося в ноябре голосования, избиратели рассчитывают на честную политическую гонку.

Свои кандидатуры будут выдвигать все те же политики, что и в предыдущий раз. Напомним, что тогда итоги первого тура Конституционный суд страны аннулировал. Причиной стало якобы вмешательство России в избирательный процесс. Однако позже спецслужбы провели расследование, которое подтвердило непричастность Москвы. Оказалось, что рекламную кампанию в интернете победившему кандидату проплатили сами же оппоненты. Напомним, что лидер голосования – антизападный Джеорджеску. Политик просто стал жертвой провокации, но теперь будет снова бороться за право занять президентское кресло.