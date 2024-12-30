В Южной Корее чтят память погибших в авиакатастрофе

Неделя траура в Южной Корее. Все министерства и государственные учреждения приспустили флаги. В стране чтят память погибших в страшной авиакатастрофе, которая произошла накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. В результате прогремел взрыв и начался сильный пожар. Почти все, кто был на борту, погибли. Это 179 человек. Спасти удалось лишь двоих. По предварительной версии причиной происшествия стало столкновение с птицами. Диспетчеры предупредили экипаж об опасности, но было слишком поздно. Отметим, в истории южнокорейской авиакомпании, которая осуществляет полеты с 2006 года, это первый инцидент, приведший к жертвам.