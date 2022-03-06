Дуглас Макгрегор о Владимире Зеленском: «Самое героическое, что он мог бы сейчас сделать, – примириться с реальностью»

Западные страны и Америка усугубляют гуманитарное положение в Украине. Об этом заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире американского телевидения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам бывшего военного, все дело в своеобразной помощи: речь о колоссальных финансовых потоках и поставках летального оружия. Макгрегор считает, что таким образом коллективный Запад толкает Украину к огромному количеству смертей. Изменить свою позицию американский полковник рекомендует и Зеленскому.

Дуглас Макгрегор, полковник армии США в отставке:

Я думаю, Зеленский – марионетка. Он подвергает большое число своих граждан ненужному риску. Большая часть из того, что сообщается из Украины, в течение суток-двух оказывается ложью: сообщение о взятии аэродромов – это нонсенс, этого не было. Он не герой. Я не вижу в нем ничего героического. Я думаю, самое героическое, что он мог бы сейчас сделать – примириться с реальностью. Нейтрализовать Украину – это не плохо. Нейтральная Украина – это так же хорошо для нас, как и для России. Это создало бы буфер, которого откровенно хотят обе страны. Но, я думаю, ему велели подождать, что трагично для людей, которым приходится это проживать.