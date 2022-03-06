Прямой эфир

Дуглас Макгрегор о Владимире Зеленском: «Самое героическое, что он мог бы сейчас сделать, – примириться с реальностью»

06 марта 2022 08:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Западные страны и Америка усугубляют гуманитарное положение в Украине. Об этом заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире американского телевидения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Дуглас Макгрегор о Владимире Зеленском: «Самое героическое, что он мог бы сейчас сделать, – примириться с реальностью»-1

По словам бывшего военного, все дело в своеобразной помощи: речь о колоссальных финансовых потоках и поставках летального оружия. Макгрегор считает, что таким образом коллективный Запад толкает Украину к огромному количеству смертей. Изменить свою позицию американский полковник рекомендует и Зеленскому.  

Дуглас Макгрегор о Владимире Зеленском: «Самое героическое, что он мог бы сейчас сделать, – примириться с реальностью»-4

Дуглас Макгрегор, полковник армии США в отставке:  
Я думаю, Зеленский – марионетка. Он подвергает большое число своих граждан ненужному риску. Большая часть из того, что сообщается из Украины, в течение суток-двух оказывается ложью: сообщение о взятии аэродромов – это нонсенс, этого не было. Он не герой. Я не вижу в нем ничего героического. Я думаю, самое героическое, что он мог бы сейчас сделать – примириться с реальностью. Нейтрализовать Украину – это не плохо. Нейтральная Украина – это так же хорошо для нас, как и для России. Это создало бы буфер, которого откровенно хотят обе страны. Но, я думаю, ему велели подождать, что трагично для людей, которым приходится это проживать.  

Напомним, нейтральный статус Украины – один из ключевых пунктов в переговорах между Москвой и Киевом.  

# Международная политика # Дуглас Макгрегор # Владимир Зеленский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Детали неизвестны. Погиб представитель первой украинской делегации на переговорах Денис Киреев
06 марта 2022 07:53

Детали неизвестны. Погиб представитель первой украинской делегации на переговорах Денис Киреев

Украина и Россия могут снова встретиться 7 марта
06 марта 2022 07:52

Украина и Россия могут снова встретиться 7 марта

Гуманитарные коридоры в Мариуполе и Волновахе снова открыты
06 марта 2022 07:51

Гуманитарные коридоры в Мариуполе и Волновахе снова открыты