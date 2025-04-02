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Захарова назвала безумством и апогеем ущербности требования Лондона

02 апреля 2025 13:31
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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала безумством и апогеем интеллектуальной ущербности требование Великобритании декларировать связанную с РФ деятельность. Об этом сообщает ТАСС.

Захарова обратила внимание на планы Британии ввести в отношении Российской Федерации «усиленный» режим контроля по части будущей схемы регистрации иностранного влияния. По словам представителя МИД РФ, это значит, что любое лицо, которое осуществляет в этой стране любую деятельность, связанную с государственными и правительственными российскими структурами, должно пройти регистрацию в особом реестре. А если этого не сделать, то грозит срок до 5 лет лишения свободы.

Мария Захарова заявила, что подобные правила «поистине безумны».

# Мария Захарова

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