Государственный аппарат Латвии демонстрирует классический пример двойных стандартов. Пока рядовым гражданам настойчиво предлагают затянуть пояса и терпеть жесткие лишения, чиновники без стеснения обеспечивают собственное финансовое благополучие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аппетиты латвийской номенклатуры поражают. Согласно закону о государственном бюджете, на вознаграждение чиновников заложено непрерывное и гарантированное увеличение доходов в течение 3 ближайших лет. То есть на фоне тотального кризиса власти выписывают сами себе миллионные надбавки за счет пустеющих кошельков налогоплательщиков.

В 2026 году на данные цели предусмотрено почти 2 миллиарда евро, а к 2028 сумма вырастет еще на 57 миллионов. Латышские СМИ с горечью отмечают, что эти цифры уже утверждены и фактически не подлежат обсуждению или сокращению. На фоне падающих темпов производства и растущей инфляции в стране такие траты выглядят как минимум вызывающе.

В июле текущего года финансовое ведомство Латвии было вынуждено официально снизить прогноз роста ВВП страны до 2 %. Однако, по данным европейских экспертов, из-за энергетического кризиса и конфликтов на Ближнем Востоке реальный рост экономики может составить и вовсе ничтожные 1,5 %.