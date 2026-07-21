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Реальный рост экономики Латвии может снизиться до 1,5%

21 июля 2026 17:06
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Государственный аппарат Латвии демонстрирует классический пример двойных стандартов. Пока рядовым гражданам настойчиво предлагают затянуть пояса и терпеть жесткие лишения, чиновники без стеснения обеспечивают собственное финансовое благополучие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аппетиты латвийской номенклатуры поражают. Согласно закону о государственном бюджете, на вознаграждение чиновников заложено непрерывное и гарантированное увеличение доходов в течение 3 ближайших лет. То есть на фоне тотального кризиса власти выписывают сами себе миллионные надбавки за счет пустеющих кошельков налогоплательщиков.

В 2026 году на данные цели предусмотрено почти 2 миллиарда евро, а к 2028 сумма вырастет еще на 57 миллионов. Латышские СМИ с горечью отмечают, что эти цифры уже утверждены и фактически не подлежат обсуждению или сокращению. На фоне падающих темпов производства и растущей инфляции в стране такие траты выглядят как минимум вызывающе. 

В июле текущего года финансовое ведомство Латвии было вынуждено официально снизить прогноз роста ВВП страны до 2 %. Однако, по данным европейских экспертов, из-за энергетического кризиса и конфликтов на Ближнем Востоке реальный рост экономики может составить и вовсе ничтожные 1,5 %. 

Европейская комиссия опубликовала доклад о катастрофическом падении рождаемости в Латвии.

# Кризис в ЕС

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