Реальные доходы американцев упали на 3,5%. Как они справляются с подорожанием товаров?

Новости США. Инфляция в США достигла 40-летнего максимума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Показатель превысил 9 %.

В США цены на товары первой необходимости остаются болезненно высокими. Дороже всего обходятся бензин, жилье и продукты питания. В первую очередь это сказывается на обычных людях. Инфляция ухудшает финансовое положение миллионов американцев. Еще сложнее людям с низкими доходами, так как рост цен перекрывает повышение зарплат. В итоге за прошлый месяц реальные доходы населения упали более чем на 3,5 %.

Газ, еда, молоко, яйца – все подорожало. Сейчас все стоит дорого.

Это вызывает беспокойство. Поэтому я всегда делаю покупки в интернете, чтобы убедиться, что я могу найти лучшие цены на продукты и, например, на бензин.

Это, безусловно, усложняет жизнь людей, потому что денег, которые у них есть, не хватает. Мне жаль людей, которые живут в бедных странах, где кризис еще серьезнее.

Кроме того, упадок экономики усугубляет политический кризис для президента США Джо Байдена. Безудержная инфляция и быстрое снижение покупательной способности американцев стали серьезной проблемой для Белого дома.