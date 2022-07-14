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Реальные доходы американцев упали на 3,5%. Как они справляются с подорожанием товаров?

14 июля 2022 10:29
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Новости США. Инфляция в США достигла 40-летнего максимума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Показатель превысил 9 %.  

Реальные доходы американцев упали на 3,5%. Как они справляются с подорожанием товаров?-1

В США цены на товары первой необходимости остаются болезненно высокими. Дороже всего обходятся бензин, жилье и продукты питания. В первую очередь это сказывается на обычных людях. Инфляция ухудшает финансовое положение миллионов американцев. Еще сложнее людям с низкими доходами, так как рост цен перекрывает повышение зарплат. В итоге за прошлый месяц реальные доходы населения упали более чем на 3,5 %.  

Реальные доходы американцев упали на 3,5%. Как они справляются с подорожанием товаров?-4

Газ, еда, молоко, яйца – все подорожало. Сейчас все стоит дорого.  

Реальные доходы американцев упали на 3,5%. Как они справляются с подорожанием товаров?-7

Это вызывает беспокойство. Поэтому я всегда делаю покупки в интернете, чтобы убедиться, что я могу найти лучшие цены на продукты и, например, на бензин.  

Реальные доходы американцев упали на 3,5%. Как они справляются с подорожанием товаров?-10

Это, безусловно, усложняет жизнь людей, потому что денег, которые у них есть, не хватает. Мне жаль людей, которые живут в бедных странах, где кризис еще серьезнее.  

Реальные доходы американцев упали на 3,5%. Как они справляются с подорожанием товаров?-13

Кроме того, упадок экономики усугубляет политический кризис для президента США Джо Байдена. Безудержная инфляция и быстрое снижение покупательной способности американцев стали серьезной проблемой для Белого дома.  

Реальные доходы американцев упали на 3,5%. Как они справляются с подорожанием товаров?-16

Как считают эксперты, на будущих выборах в Конгресс демократы потеряют свое и без того незначительное большинство. Так как, по мнению американцев, именно действия нынешнего правительства во главе с Байденом являются причиной экономического кризиса.  

# Экономический кризис # Джо Байден # Новости США # Фотофакт

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