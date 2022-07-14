В Германии 2000 случаев обезьяньей оспы. Когда страна получит вакцину?

В Европе началась вакцинация от оспы обезьян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первая кампания проходит в Германии. Там выявили почти 2 000 случаев заражения. Стоит отметить, что всего в ЕС закупили 110 тысяч доз препаратов.

Их, в зависимости от эпидситуации, распределят между 27 странами, включая Норвегию и Исландию. И, как заявил генсек ВОЗ, вакцинация является важным компонентом, так как сейчас все больше людей заболевают оспой, а география стран расширяется.