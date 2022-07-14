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В Германии 2000 случаев обезьяньей оспы. Когда страна получит вакцину?

14 июля 2022 09:27
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В Европе началась вакцинация от оспы обезьян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первая кампания проходит в Германии. Там выявили почти 2 000 случаев заражения. Стоит отметить, что всего в ЕС закупили 110 тысяч доз препаратов.  

В Германии 2000 случаев обезьяньей оспы. Когда страна получит вакцину?-1

Их, в зависимости от эпидситуации, распределят между 27 странами, включая Норвегию и Исландию. И, как заявил генсек ВОЗ, вакцинация является важным компонентом, так как сейчас все больше людей заболевают оспой, а география стран расширяется.  

# Вакцинация # Тедрос Гебреисус # Новости Германии # Фотофакт

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