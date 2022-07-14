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В Венгрии объявлен режим ЧС в сфере энергетики

14 июля 2022 09:19
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Новости Венгрии. В Венгрии объявлен режим ЧС в сфере энергетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил премьер-министр страны. На этом фоне правительство приняло план действий. Он включает временный запрет на экспорт энергоносителей и снятие многолетних ограничений на стоимость коммунальных услуг для домохозяйств.  

В Венгрии объявлен режим ЧС в сфере энергетики-1

Так как цены на энергию резко подскочили на фоне конфликта в Украине и последующих санкций ЕС против России. Кроме того, государство попробует закупить дополнительный природный газ на рынке. Это позволит восполнить запасы. Ведь сейчас хранилища заполнены меньше чем наполовину. Стоит отметить, что, по мнению экспертов, Венгрия является наиболее уязвимой страной Центральной Европы в плане дефицита энергии.  

# Кризис в ЕС # Виктор Орбан # Новости Венгрии # Фотофакт

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