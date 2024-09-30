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Дуда предстанет перед судом из-за оскорблений

30 сентября 2024 07:44
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Польский лидер Анджей Дуда предстанет перед судом по окончании своего срока полномочий в августе 2025 года. Об этом пишет РИА Новости.

В суд подал Центр по мониторингу расистского и ксенофобского поведения, обвинив его в оскорблении граждан Польши. Поводом послужил негативный отзыв Дуды о фильме Агнешки Холланд «Зеленая граница». В сентябре 2023 года в эфире канала TVP глава польского государства сказал, что его не удивило, что представители пограничной службы, после просмотра фильма, заявили: «Только свиньи сидят в кинозале».

Заседание суда назначено на 24 октября 2025 года и пройдет дистанционно. Дуду будет представлять адвокат.

# Международная политика # Анджэй Дуда

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