Дуда предстанет перед судом из-за оскорблений

Польский лидер Анджей Дуда предстанет перед судом по окончании своего срока полномочий в августе 2025 года. Об этом пишет РИА Новости.

В суд подал Центр по мониторингу расистского и ксенофобского поведения, обвинив его в оскорблении граждан Польши. Поводом послужил негативный отзыв Дуды о фильме Агнешки Холланд «Зеленая граница». В сентябре 2023 года в эфире канала TVP глава польского государства сказал, что его не удивило, что представители пограничной службы, после просмотра фильма, заявили: «Только свиньи сидят в кинозале».

Заседание суда назначено на 24 октября 2025 года и пройдет дистанционно. Дуду будет представлять адвокат.