В Лиссабоне марш сторонников ультраправой партии закончился стычками с антифашистами

Дракой и стычками с полицией закончилась демонстрация сторонников ультраправой партии в Лиссабоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи людей вышли на улицы, чтобы потребовать от властей ужесточить миграционную политику. Многие несли плакаты с радикальными лозунгами «Спасите Португалию!» и «Больше ни одного мигранта». Однако путь им преградил марш антифашистов. Произошли стычки. Чтобы они не переросли в беспорядки, вмешалась полиция. Для наведения порядка применили дубинки. Задержано несколько человек.