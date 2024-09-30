Прямой эфир

В Лиссабоне марш сторонников ультраправой партии закончился стычками с антифашистами

30 сентября 2024 06:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Дракой и стычками с полицией закончилась демонстрация сторонников ультраправой партии в Лиссабоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лиссабоне марш сторонников ультраправой партии закончился стычками с антифашистами-2

Тысячи людей вышли на улицы, чтобы потребовать от властей ужесточить миграционную политику. Многие несли плакаты с радикальными лозунгами «Спасите Португалию!» и «Больше ни одного мигранта». Однако путь им преградил марш антифашистов. Произошли стычки. Чтобы они не переросли в беспорядки, вмешалась полиция. Для наведения порядка применили дубинки. Задержано несколько человек.

# Акции протеста # Португалия

Другие новости рубрики

Все новости
В странах Европы не хватает лекарств
30 сентября 2024 06:44

В странах Европы не хватает лекарств

В США разбился одномоторный самолёт
30 сентября 2024 06:42

В США разбился одномоторный самолёт

Жертвами урагана в США стали по меньшей мере 65 человек
30 сентября 2024 06:40

Жертвами урагана в США стали по меньшей мере 65 человек