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22 человека погибли на юго-западе Мексики из-за урагана «Джон»

30 сентября 2024 06:48
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22 человека погибли на юго-западе Мексики из-за урагана «Джон». Стихия обрушилась на регион в начале прошлой недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

22 человека погибли на юго-западе Мексики из-за урагана «Джон»-2

Позже ураган ослаб и вновь сформировался вдали от берега. В течение недели шли проливные дожди, вызвавшие наводнения и оползни. Больше всего пострадал штат Герреро. Улицы оказались затоплены. Спасательные работы ведутся с помощью лодок, гидроциклов и вертолетов. Правительство организовало эвакуацию населения из пострадавших районов.

# Ураган # Мексика

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