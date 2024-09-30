22 человека погибли на юго-западе Мексики из-за урагана «Джон». Стихия обрушилась на регион в начале прошлой недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Позже ураган ослаб и вновь сформировался вдали от берега. В течение недели шли проливные дожди, вызвавшие наводнения и оползни. Больше всего пострадал штат Герреро. Улицы оказались затоплены. Спасательные работы ведутся с помощью лодок, гидроциклов и вертолетов. Правительство организовало эвакуацию населения из пострадавших районов.