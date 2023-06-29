Разведка Украины жалуется на требования союзников яростно сражаться

Украинская военная разведка выражает недовольство тем, что некоторые союзники настоятельно требуют от Киева более интенсивного продвижения и ведения боевых действий в рамках контрнаступления. Об этом сообщает издание Economist со ссылкой на источник в украинской военной разведке, пишет РИА Новости.

Западные кураторы опасаются, что медленная скорость наступления Вооруженных сил Украины способна привести к увеличению числа жертв. По словам представителя ведомства, успехи украинских войск ограничены из-за недостатка ресурсов.

«Некоторые партнеры говорят нам идти вперед и яростно сражаться», – пожаловался собеседник издания.

Контрнаступление украинских войск началось 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Согласно заявлению президента России Владимира Путина от 27 июня, с начала наступления Киев потерял 259 танков и 780 бронемашин. По словам главы РФ, украинские войска до сих несут значительные потери и не добиваются успеха ни на одном рубеже.