Экипаж танка Т-80 БВМ российской армии в ходе специальной операции на Купянском направлении успешно атаковал бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на расстоянии 9,5 километров, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В ходе спецоперации танк нанес огневой удар по разнообразным объектам, включая блиндажи, окопы, коммуникационные системы и технике ВСУ. Наводчик-оператор танка, позывной «Маэстро», подтвердил, что он был скорректирован и с задачей справился успешно.

В сообщении российского военного ведомства также уточняется, что беспилотная разведка помогла обнаружить боевую машину пехоты Bradley, которую успешно уничтожили с применением корректировки огня. В Минобороны РФ отметили, что по координатам, полученным с беспилотников, танкисты успешно поразили цели на значительных расстояниях и в условиях ограниченной видимости.