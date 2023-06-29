В Испании подвели неутешительные экономические итоги июня

Новости Испании. Экономические итоги начала лета подвели в Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за роста стоимости жизни в стране сократились продажи. Инфляция заставила местных поумерить аппетиты и планировать семейный бюджет с акцентом на товары первой необходимости.

А вот бизнесмены переживают из-за упущенной выгоды. Не дождавшись конкретных шагов со стороны правительства, предприниматели берут ситуацию в свои руки. Уже сейчас некоторые сезонные товары магазины предлагают со скидками до 50 %. Правда, по словам продавцов, это едва ли стимулирует покупателей.