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В Испании подвели неутешительные экономические итоги июня

29 июня 2023 08:56
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Новости Испании. Экономические итоги начала лета подвели в Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за роста стоимости жизни в стране сократились продажи. Инфляция заставила местных поумерить аппетиты и планировать семейный бюджет с акцентом на товары первой необходимости.

В Испании подвели неутешительные экономические итоги июня-1

А вот бизнесмены переживают из-за упущенной выгоды. Не дождавшись конкретных шагов со стороны правительства, предприниматели берут ситуацию в свои руки. Уже сейчас некоторые сезонные товары магазины предлагают со скидками до 50 %. Правда, по словам продавцов, это едва ли стимулирует покупателей.

В Испании подвели неутешительные экономические итоги июня-4

Аналитики отмечают, что экономия на одежде, технике, предметах интерьера и других не первоочередных покупках сегодня общеевропейская тенденция.

# Экономический кризис # Новости Испании # Фотофакт

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