В США поезд столкнулся с грузовиком – подробности происшествия

Новости США. Крупная железнодорожная авария произошла в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 80 километрах от Лос-Анжелеса в штате Калифорния несколько вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов. Вероятная причина случившегося – столкновение с автомобилем.

Поезд врезался в грузовик, который оказался на путях. В результате столкновения вспыхнул пожар, однако возгорание удалось оперативно ликвидировать.