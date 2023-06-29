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В США поезд столкнулся с грузовиком – подробности происшествия

29 июня 2023 08:56
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Новости США. Крупная железнодорожная авария произошла в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 80 километрах от Лос-Анжелеса в штате Калифорния несколько вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов. Вероятная причина случившегося – столкновение с автомобилем.

В США поезд столкнулся с грузовиком – подробности происшествия-1

Поезд врезался в грузовик, который оказался на путях. В результате столкновения вспыхнул пожар, однако возгорание удалось оперативно ликвидировать.

В США поезд столкнулся с грузовиком – подробности происшествия-4

В момент ЧП в семи вагонах поезда находились 190 человек. Учитывая масштаб происшествия, пострадавших оказалось, на удивление, немного. По предварительным данным, травмы получили семь человек.

# Авария # Новости США # Фотофакт

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