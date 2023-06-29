В США поезд столкнулся с грузовиком – подробности происшествия
Новости США. Крупная железнодорожная авария произошла в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 80 километрах от Лос-Анжелеса в штате Калифорния несколько вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов. Вероятная причина случившегося – столкновение с автомобилем.
Поезд врезался в грузовик, который оказался на путях. В результате столкновения вспыхнул пожар, однако возгорание удалось оперативно ликвидировать.
В момент ЧП в семи вагонах поезда находились 190 человек. Учитывая масштаб происшествия, пострадавших оказалось, на удивление, немного. По предварительным данным, травмы получили семь человек.