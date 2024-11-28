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В Белграде толпа сорвала антиправительственную акцию протеста

28 ноября 2024 08:25
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Столкновения между сторонниками оппозиции и правящей партии произошли ночью с 27 на 28 ноября в Белграде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Белграде толпа сорвала антиправительственную акцию протеста-2

Лидеры оппозиции вывели на улицы людей в знак протеста против коррупции в правительстве. Протестующие заявили, что близкие к высокопоставленным чиновникам бизнесмены якобы отмывают деньги, ведя строительство с нарушением норм. Их обвиняют в обрушении конструкции на вокзале в Нови-Саде и гибели 15 человек. 

Демонстранты пытались пройти к зданию правительства в центре Белграда, где планировали провести митинг с требованием отставки кабмина. Однако им помешала толпа сторонников правящей партии. Между ними завязались ожесточенные столкновения.

Чтобы противостояние не переросло в беспорядки, в дело пришлось вмешаться полиции. Им потребовалось немало сил и времени, чтобы развести враждующие стороны.

# Акции протеста

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