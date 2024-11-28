«Ливерпуль» обыграл «Реал», одержав пятую подряд победу в ЛЧ

«Ливерпуль» переиграл мадридский «Реал» со счетом 2:0. Об этом пишет РИА Новости.

Голы в ворота «Реала» забили Алексис Макаллистер на 52-й минуте и Коди Гакпо на 77-й. При этом обе команды упустили возможность реализовать пенальти: Килиан Мбаппе («Реал») не забил на 61-й минуте, а Мохамед Салах («Ливерпуль») – на 70-й.

Это первый выигрыш «Ливерпуля» у «Реала» с 2009 года. В текущей Лиге чемпионов команда одержала пять побед кряду и возглавляет турнирную таблицу, не теряя ни одного очка. «Реал» же потерпел третье поражение и опустился на 24-е место.