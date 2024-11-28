Самолёт ВВС упал на оживлённый проспект в Эквадоре

В результате авиакатастрофы погибли два человека. По счастливой случайности на земле никто не пострадал, хотя в это время там было полно машин и людей. Многочисленные свидетели происшествия бросились на помощь летчикам, но они скончались до прибытия бригад скорой помощи.

По предварительной версии, катастрофа произошла в результате ошибки пилотирования, точную причину должна выяснить специальная комиссия.