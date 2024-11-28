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Самолёт ВВС упал на оживлённый проспект в Эквадоре

28 ноября 2024 08:19
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В Эквадоре на оживленный проспект города Ла-Либертад рухнул небольшой самолет, принадлежавший военно-воздушным силам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самолёт ВВС упал на оживлённый проспект в Эквадоре-2

В результате авиакатастрофы погибли два человека. По счастливой случайности на земле никто не пострадал, хотя в это время там было полно машин и людей. Многочисленные свидетели происшествия бросились на помощь летчикам, но они скончались до прибытия бригад скорой помощи. 

По предварительной версии, катастрофа произошла в результате ошибки пилотирования, точную причину должна выяснить специальная комиссия.

# Авиакатастрофа

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