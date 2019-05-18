Расшифрованы «чёрные ящики» самолёта, сгоревшего в аэропорту Шереметьево

Новости России. Завершена расшифровка «черных ящиков» самолета, который сгорел в аэропорту Шереметьево, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Завершена расшифровка «черных ящиков» самолета, который сгорел в аэропорту Шереметьево, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас межгосударственный авиационный комитет анализирует полученную информацию. Напомним, авиакатастрофа произошла 5 мая. Самолет Superjet 100, который летел из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево.
После чего загорелся на взлетно-посадочной полосе. Погиб 41 человек. Всего на борту находились 78 пассажиров.
Крушение самолёта в Шереметьево. 41 погибший. Главное о трагедии