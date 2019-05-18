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Расшифрованы «чёрные ящики» самолёта, сгоревшего в аэропорту Шереметьево

18 мая 2019 13:39
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Новости России. Завершена расшифровка «черных ящиков» самолета, который сгорел в аэропорту Шереметьево,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Расшифрованы «чёрные ящики» самолёта, сгоревшего в аэропорту Шереметьево-1

Сейчас межгосударственный авиационный комитет анализирует полученную информацию. Напомним, авиакатастрофа произошла 5 мая. Самолет Superjet 100, который летел из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево.

Расшифрованы «чёрные ящики» самолёта, сгоревшего в аэропорту Шереметьево-4

После чего загорелся на взлетно-посадочной полосе. Погиб 41 человек. Всего на борту находились 78 пассажиров.

Крушение самолёта в Шереметьево. 41 погибший. Главное о трагедии

# Самолет # Фотофакт

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