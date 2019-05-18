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В Перу разбился военный вертолёт

18 мая 2019 13:34
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Новости Перу. В Перу разбился военный вертолет: погибли 2 человека, еще 2 пострадали. ЧП произошло на севере страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Перу разбился военный вертолёт-1

Вертолёт выполнял спецоперацию по гуманитарному разминированию на границе с Эквадором. Пострадавших доставили в ближайший аэропорт, где оказали медицинскую помощь. Причины аварии устанавливаются. Ведётся расследование.

# Крушение # Фотофакт

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