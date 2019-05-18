В Перу разбился военный вертолёт

Новости Перу. В Перу разбился военный вертолет: погибли 2 человека, еще 2 пострадали. ЧП произошло на севере страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Перу. В Перу разбился военный вертолет: погибли 2 человека, еще 2 пострадали. ЧП произошло на севере страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вертолёт выполнял спецоперацию по гуманитарному разминированию на границе с Эквадором. Пострадавших доставили в ближайший аэропорт, где оказали медицинскую помощь. Причины аварии устанавливаются. Ведётся расследование.