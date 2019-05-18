США продают свои ракеты трём странам

Новости США. Государственный департамент США принял решение продать Канаде, Японии и Южной Кореи ракеты общей стоимостью более 1 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что в течение месяца Конгресс должен принять военные контракты о продаже оружия. Как заявляют американские власти, эта сделка «будет поддерживать цели внешней политики и национальной безопасности США путем удовлетворения законных потребностей безопасности и обороны».