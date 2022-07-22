Испания и Португалия отказались от экономии газа

Португалия и Испания отказались от экономии газа, выразив протест решению Еврокомиссии о снижении потребления голубого топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Португалия и Испания отказались от экономии газа, выразив протест решению Еврокомиссии о снижении потребления голубого топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Португалии такую меру Брюсселя назвали нежизнеспособной. Сокращение потребления приведет к тому, что страна останется вовсе без электричества. Кроме того, Еврокомиссия не приняла во внимание ситуацию на Пиренейском полуострове. Там засуха вынудила увеличить потребление газа для производства электроэнергии.
А в Испании министр энергетики подчеркнула, что страна не зависит от российского газа. Правительство прилагает все усилия для хранения голубого топлива. Поэтому никаких изменений для жителей или промышленности не будет. Сокращение потребления газа является частью чрезвычайного плана ЕС в сфере энергетики.