Испания и Португалия отказались от экономии газа

Португалия и Испания отказались от экономии газа, выразив протест решению Еврокомиссии о снижении потребления голубого топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Португалии такую меру Брюсселя назвали нежизнеспособной. Сокращение потребления приведет к тому, что страна останется вовсе без электричества. Кроме того, Еврокомиссия не приняла во внимание ситуацию на Пиренейском полуострове. Там засуха вынудила увеличить потребление газа для производства электроэнергии.