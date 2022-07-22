Прямой эфир

Испания и Португалия отказались от экономии газа

22 июля 2022 08:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Португалия и Испания отказались от экономии газа, выразив протест решению Еврокомиссии о снижении потребления голубого топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испания и Португалия отказались от экономии газа-1

В Португалии такую меру Брюсселя назвали нежизнеспособной. Сокращение потребления приведет к тому, что страна останется вовсе без электричества. Кроме того, Еврокомиссия не приняла во внимание ситуацию на Пиренейском полуострове. Там засуха вынудила увеличить потребление газа для производства электроэнергии. 

Испания и Португалия отказались от экономии газа-4

А в Испании министр энергетики подчеркнула, что страна не зависит от российского газа. Правительство прилагает все усилия для хранения голубого топлива. Поэтому никаких изменений для жителей или промышленности не будет. Сокращение потребления газа является частью чрезвычайного плана ЕС в сфере энергетики.

# Кризис в ЕС # Тереза Риберу # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Подмосковье разъярённая обезьяна набросилась на девочку прямо на улице. Ребёнка чудом удалось спасти
22 июля 2022 07:56

В Подмосковье разъярённая обезьяна набросилась на девочку прямо на улице. Ребёнка чудом удалось спасти

Огромные проценты по кредитам и банкротство фирм. Польша на грани экономического краха
21 июля 2022 16:34

Огромные проценты по кредитам и банкротство фирм. Польша на грани экономического краха

Канадцы не могут позволить себе мясо. Уровень инфляции в стране – 8% впервые за 40 лет
21 июля 2022 16:25

Канадцы не могут позволить себе мясо. Уровень инфляции в стране – 8% впервые за 40 лет