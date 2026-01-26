Рар: фон дер Ляйен забирает себе всё больше власти

По словам немецкого политолога Александра Рара, за политическими действиями председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен стоят французский лидер Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Об этом пишет РИА Новости.

Рар отметил, что у Фон дер Ляйен появляется все больше власти. Если ранее, как он отмечает, действия других комиссаров Евросоюза «что-то значили», то на сегодняшний день – нет. Во главе бала – «председательница ЕК», за которой Берлин и Париж, объяснил политолог.

Интерес Макрона и Мерца заключается в создании в будущем поста «мощного суперпрезидента Европы», прокладыванием пути к которому занимается Фон дер Ляйен.

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