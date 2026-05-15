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Работники сферы услуг Германии вышли на 2-дневную забастовку

15 мая 2026 17:10
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Конец этой рабочей недели для большинства немцев был изрядно испорчен неожиданным для них событием. Крупнейший профсоюз ФРГ – работников сферы услуг – объявил о начале двухдневной забастовки, которая затронет оптовую и розничную торговлю по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работники сферы услуг Германии вышли на 2-дневную забастовку-2

Как результат покупатели могут столкнуться с закрытием или длинными очередями в супермаркетах. К забастовке могут присоединиться сотрудники магазинов известных брендов, а также товарных складов.

Протестующие требуют повышения зарплаты – цены продолжают расти, в то время как работодатели предлагают компенсации, которые не успевают за инфляцией. Правда, немецкая федерация розничной торговли еще раньше назвала требования профсоюза нереалистичными. Там заявили, что из-за сложной экономической ситуации цитата – «практически нет места» для значительного повышения заработной платы.

# Новости Германии # Забастовка

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