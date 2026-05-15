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Ситуация в здравоохранении Польши все больше угрожает жизни граждан

15 мая 2026 10:41
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Ситуация в здравоохранении Польши все больше угрожает жизни граждан. Ужасающие очереди на диагностическое обследование – реальность во многих медицинских центрах. По прогнозам специалистов, рекордные сроки ожидания сохранятся как минимум до 2028 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако подобные задержки означают рост не выявленных заболеваний, когда болезни находятся уже на поздней стадии. Врачи хотят, но не могут исправить положение из-за сокращения финансирования отрасли. Дело в том, что Национальный фонд здравоохранения установил лимит анализов и процедур, оплачиваемых государством, но этот показатель давно не отвечает потребностям польской медицины. Из-за экономии средств увеличивать его не собираются. В результате ожидание того же теста на раннее выявление рака может затянуться на год.

Ситуация в здравоохранении Польши все больше угрожает жизни граждан-2

Войцех Марлич профессор, гастроэнтеролог Поморского медицинского университета (Польша):
Очевидно, что нашей главной целью является диагностика. Но время ожидания, например, колоноскопии значительно увеличилось и в некоторых местах Польши сейчас превышает год. Это особенно актуально для небольших больниц, которые также располагают меньшими ресурсами. Это особенно заметно в Поморском и Западно-Поморском воеводствах, где время ожидания этого теста может превышать 500 или 600 дней.

Однако не все пациенты смогут пережить столь долгое ожидание. Тем, кто хочет избежать очередей, предлагают заплатить. Но это очень дорого: диагностика обойдется в среднем в 2 тысячи злотых, или примерно в 500 евро. Такую сумму могут позволить себе немногие. И, как утверждают эксперты, поскольку множество больниц сейчас находится в критическом финансовом положении, большинство из них уже предлагают и будут предлагать подобные платные услуги.

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# Международная политика

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