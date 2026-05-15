Ситуация в здравоохранении Польши все больше угрожает жизни граждан. Ужасающие очереди на диагностическое обследование – реальность во многих медицинских центрах. По прогнозам специалистов, рекордные сроки ожидания сохранятся как минимум до 2028 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако подобные задержки означают рост не выявленных заболеваний, когда болезни находятся уже на поздней стадии. Врачи хотят, но не могут исправить положение из-за сокращения финансирования отрасли. Дело в том, что Национальный фонд здравоохранения установил лимит анализов и процедур, оплачиваемых государством, но этот показатель давно не отвечает потребностям польской медицины. Из-за экономии средств увеличивать его не собираются. В результате ожидание того же теста на раннее выявление рака может затянуться на год.