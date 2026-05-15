В США небольшой самолет упал на жилой дом – есть жертвы

Чрезвычайное происшествие в США. В штате Огайо небольшой самолет упал на жилой дом, после чего вспыхнул сильный пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами катастрофы стали пилот и пассажир летательного аппарата. Во время ЧП в доме находилась супружеская пара и двое их детей. По словам спасателей, по счастливой случайности никто из них не пострадал. В целях безопасности были эвакуированы жильцы ближайшего квартала. Пока неизвестна причина катастрофы. Расследованием займется Национальное управление по безопасности на транспорте.