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В США небольшой самолет упал на жилой дом – есть жертвы

15 мая 2026 09:07
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Чрезвычайное происшествие в США. В штате Огайо небольшой самолет упал на жилой дом, после чего вспыхнул сильный пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами катастрофы стали пилот и пассажир летательного аппарата. Во время ЧП в доме находилась супружеская пара и двое их детей. По словам спасателей, по счастливой случайности никто из них не пострадал. В целях безопасности были эвакуированы жильцы ближайшего квартала. Пока неизвестна причина катастрофы. Расследованием займется Национальное управление по безопасности на транспорте.

# ЧП

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