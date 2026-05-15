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Президент Литвы приказал уничтожать любые БПЛА, залетающие на территорию страны

15 мая 2026 17:05
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Власти Литвы решили радикально обеспечить безопасность своих воздушных границ. Теперь армия балтийской республики будет сбивать все беспилотники залетевшие на территорию страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой приказ отдал литовский президент.

Президент Литвы приказал уничтожать любые БПЛА, залетающие на территорию страны-2

Это случилось после неприятного инцидента, который очень встревожил власти. В конце марта на территорию страны упал неизвестный беспилотник. Как позже заявил премьер-министр это был заблудившийся дрон выпущенный из Украины. Как заявил президент Литвы, в таких случаях военные должны быть готовы немедленно отреагировать и нейтрализовать угрозу.

Президент Литвы приказал уничтожать любые БПЛА, залетающие на территорию страны-4

Гитанас Науседа, президент Литвы:
Любой беспилотник, залетающий на территорию Литвы, представляет угрозу, поскольку мы изначально даже не знаем, откуда он был отправлен, куда он должен лететь и каковы его цели. Мы не можем допустить, чтобы рои беспилотников летали туда-сюда, а мы притворялись, что ничего не происходит.

Страны Балтии за последнее время не единожды сообщали о залетевших в их воздушное пространство беспилотниках, которые позже были идентифицированы как украинские. Особенно резонансным стал случай с падением беспилотника в Латвии. Он упал 7 мая в городе Резекне, где повредил нефтебазу.

# Новости Литвы # Гитанас Науседа

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