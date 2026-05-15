Президент Литвы приказал уничтожать любые БПЛА, залетающие на территорию страны

Власти Литвы решили радикально обеспечить безопасность своих воздушных границ. Теперь армия балтийской республики будет сбивать все беспилотники залетевшие на территорию страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой приказ отдал литовский президент.

Это случилось после неприятного инцидента, который очень встревожил власти. В конце марта на территорию страны упал неизвестный беспилотник. Как позже заявил премьер-министр это был заблудившийся дрон выпущенный из Украины. Как заявил президент Литвы, в таких случаях военные должны быть готовы немедленно отреагировать и нейтрализовать угрозу.

Гитанас Науседа, президент Литвы:

Любой беспилотник, залетающий на территорию Литвы, представляет угрозу, поскольку мы изначально даже не знаем, откуда он был отправлен, куда он должен лететь и каковы его цели. Мы не можем допустить, чтобы рои беспилотников летали туда-сюда, а мы притворялись, что ничего не происходит.

Страны Балтии за последнее время не единожды сообщали о залетевших в их воздушное пространство беспилотниках, которые позже были идентифицированы как украинские. Особенно резонансным стал случай с падением беспилотника в Латвии. Он упал 7 мая в городе Резекне, где повредил нефтебазу.