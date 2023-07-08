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Работники общественного транспорта Италии объявили забастовку

08 июля 2023 18:54
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Работники общественного транспорта Италии объявили общенациональную забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работники общественного транспорта Италии объявили забастовку-1

Стачка затронула несколько крупных городов страны. Основные требования протестующих – повышение заработной платы и создание достойных условий труда. Акции нарушили движение метро, трамваев, а также железнодорожное и автобусное сообщение. Оказалось, что ни местные, ни туристы к такому дорожному коллапсу не готовы. Впрочем, и планы жители отменять не стали, ведь подобные забастовки в Европе не редкость. Люди массово пересели на такси, некоторые решили и вовсе прогуляться.

# Забастовка # Новости Италии # Фотофакт

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