Работники общественного транспорта Италии объявили забастовку

Стачка затронула несколько крупных городов страны. Основные требования протестующих – повышение заработной платы и создание достойных условий труда. Акции нарушили движение метро, трамваев, а также железнодорожное и автобусное сообщение. Оказалось, что ни местные, ни туристы к такому дорожному коллапсу не готовы. Впрочем, и планы жители отменять не стали, ведь подобные забастовки в Европе не редкость. Люди массово пересели на такси, некоторые решили и вовсе прогуляться.