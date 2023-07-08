Проливные дожди вызвали наводнение на севере Испании

Особенно сложной ситуация остается в Сарагосе. Полиция попросила жителей не выходить на улицу и воздержаться от поездок. Тем более, что добраться куда-либо транспортом проблематично. Машины застревают посреди улиц, водителям приходится оставлять свои автомобили и возвращаться пешком. Но и это бывает непросто. Люди цепляются за дорожные знаки и деревья. Что касается других регионов страны, прекращено движение поездов между Арагоном и Барселоной. В ликвидации последствий катастрофы участвуют спасатели и команды водолазов.