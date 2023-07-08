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Проливные дожди вызвали наводнение на севере Испании

08 июля 2023 18:53
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Проливные дожди вызвали наводнение на севере Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проливные дожди вызвали наводнение на севере Испании-1

Особенно сложной ситуация остается в Сарагосе. Полиция попросила жителей не выходить на улицу и воздержаться от поездок. Тем более, что добраться куда-либо транспортом проблематично. Машины застревают посреди улиц, водителям приходится оставлять свои автомобили и возвращаться пешком. Но и это бывает непросто. Люди цепляются за дорожные знаки и деревья. Что касается других регионов страны, прекращено движение поездов между Арагоном и Барселоной. В ликвидации последствий катастрофы участвуют спасатели и команды водолазов.

# Природные катаклизмы # Новости Испании # Фотофакт

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