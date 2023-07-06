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В Израиле протестующие стали сооружать баррикады и жечь костры на главном шоссе в столице

06 июля 2023 07:14
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Новости Израиля. Кадры с места столкновений полиции и протестующих в Тель-Авиве, после которых участников акции вытеснили с центрального шоссе, передают СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Израиле протестующие стали сооружать баррикады и жечь костры на главном шоссе в столице-1

Этой ночью правоохранители задержали около 10 демонстрантов на новой акции против судебной реформы, во время которой стали сооружать баррикады и жечь костры на главном шоссе города. Полиция также применяла водометы для разгона людей. В момент кульминации протеста активисты легли на шоссе, полицейским пришлось силой поднимать их с асфальта.

# Акции протеста # Новости Израиля # Фотофакт

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