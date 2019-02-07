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Пятилетнюю девочку достали из-под обломков рухнувшего дома в Стамбуле

07 февраля 2019 11:46
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Новости Турции. В Стамбуле на месте рухнувшего дома продолжаются работы по разбору завалов. Недавно стало известно, что спасатели достали из-под обломков 5-летнюю девочку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пятилетнюю девочку достали из-под обломков рухнувшего дома в Стамбуле-1

Малышка провела под грудами бетона 18 часов. О состоянии ребенка пока ничего неизвестно. Ее передали медикам.

Пятилетнюю девочку достали из-под обломков рухнувшего дома в Стамбуле-4

Задействованы несколько сотен специалистов, в том числе кинологи с собаками. В списке погибших по-прежнему трое. Пострадали 13 человек. В качестве возможной причины обрушения рассматривается незаконная надстройка трех этажей.

# Обрушение дома # Фотофакт

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