Два человека погибли по время шторма в Рио-де-Жанейро

Новости Бразилии. Шторм, обрушившийся на Рио-де-Жанейро, привел к гибели двух местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Бразилии. Шторм, обрушившийся на Рио-де-Жанейро, привел к гибели двух местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проливные дожди спровоцировали сход оползней и масштабные подтопления. Ветер повалил десятки деревьев, светофоры и фонарные столбы. Разрушены оказались уличные кафе.
Власти направили в пострадавшие районы сотрудников экстренных служб. Жителям в целях безопасности рекомендовано не покидать свои дома. По прогнозам синоптиков, дожди в Рио не прекратятся до конца недели.