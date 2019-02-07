Два человека погибли по время шторма в Рио-де-Жанейро

Новости Бразилии. Шторм, обрушившийся на Рио-де-Жанейро, привел к гибели двух местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти направили в пострадавшие районы сотрудников экстренных служб. Жителям в целях безопасности рекомендовано не покидать свои дома. По прогнозам синоптиков, дожди в Рио не прекратятся до конца недели.