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Два человека погибли по время шторма в Рио-де-Жанейро

07 февраля 2019 09:39
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Новости Бразилии. Шторм, обрушившийся на Рио-де-Жанейро, привел к гибели двух местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два человека погибли по время шторма в Рио-де-Жанейро-1

Проливные дожди спровоцировали сход оползней и масштабные подтопления. Ветер повалил десятки деревьев, светофоры и фонарные столбы. Разрушены оказались уличные кафе.

Два человека погибли по время шторма в Рио-де-Жанейро-4

Власти направили в пострадавшие районы сотрудников экстренных служб. Жителям в целях безопасности рекомендовано не покидать свои дома. По прогнозам синоптиков, дожди в Рио не прекратятся до конца недели.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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