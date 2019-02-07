Великобритания не примет соглашение по Brexit без пересмотра вопроса о границе с Ирландией

Новости Великобритании. Тереза Мэй попытается убедить Евросоюз внести изменения в соглашение по Brexit. Речь вновь пойдет о границе Северной Ирландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Тереза Мэй попытается убедить Евросоюз внести изменения в соглашение по Brexit. Речь вновь пойдет о границе Северной Ирландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сторонам предстоит решить, как не допустить появления реальной границы между регионом и Республикой Ирландия после выхода Британии из ЕС и при этом не нарушить целостность Соединенного Королевства.
Британский парламент ясно дал понять: пока этот вопрос не будет урегулирован, документ принят не будет. На данный момент ЕС заявляет, что соглашение пересмотру не подлежит, однако от диалога с британским премьером в союзе не отказываются.