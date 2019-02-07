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Великобритания не примет соглашение по Brexit без пересмотра вопроса о границе с Ирландией

07 февраля 2019 09:41
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Новости Великобритании. Тереза Мэй попытается убедить Евросоюз внести изменения в соглашение по Brexit. Речь вновь пойдет о границе Северной Ирландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великобритания не примет соглашение по Brexit без пересмотра вопроса о границе с Ирландией-1

Сторонам предстоит решить, как не допустить появления реальной границы между регионом и Республикой Ирландия после выхода Британии из ЕС и при этом не нарушить целостность Соединенного Королевства.

Великобритания не примет соглашение по Brexit без пересмотра вопроса о границе с Ирландией-4

Британский парламент ясно дал понять: пока этот вопрос не будет урегулирован, документ принят не будет. На данный момент ЕС заявляет, что соглашение пересмотру не подлежит, однако от диалога с британским премьером в союзе не отказываются.

# Brexit # Тереза Мэй # Фотофакт

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