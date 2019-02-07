Обрушение жилого дома в Стамбуле: погибли 3 человека, 12 госпитализированы

Новости Турции. В Стамбуле растет число погибших и пострадавших при обрушении жилого дома. В списке жертв уже три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Турции. В Стамбуле растет число погибших и пострадавших при обрушении жилого дома. В списке жертв уже три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
12 человек с различными травмами госпитализированы. За жизнь нескольких из них борются медики. Сотни спасателей продолжают разбирать завалы на месте ЧП.
В 8-этажном доме были зарегистрированы 43 человека. Сколько людей было в здании в момент обрушения – неизвестно. В качестве возможной версии происшествия рассматривается незаконная надстройка трех этажей дома.