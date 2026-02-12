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Правительство Латвии направило 200 млн евро на усиление противовоздушной обороны

12 февраля 2026 06:34
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Правительство Латвии направило 200 миллионов евро на усиление противовоздушной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство Латвии направило 200 млн евро на усиление противовоздушной обороны-2

А в ближайшие два года Рига намерена потратить на эти цели миллиард евро. Незадолго до принятия решения в Минобороны признали, что военные не могут гарантировать уничтожение даже 20 беспилотников. Ключевой позицией закупки будут немецкие противодроновые комплексы на 600 миллионов евро.

# Латвия

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