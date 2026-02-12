Правительство Латвии направило 200 млн евро на усиление противовоздушной обороны

А в ближайшие два года Рига намерена потратить на эти цели миллиард евро. Незадолго до принятия решения в Минобороны признали, что военные не могут гарантировать уничтожение даже 20 беспилотников. Ключевой позицией закупки будут немецкие противодроновые комплексы на 600 миллионов евро.