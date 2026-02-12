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В турецком парламенте подрались из‑за назначения министра юстиции

12 февраля 2026 06:00
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В турецком парламенте накануне было жарко. Депутаты от оппозиции попытались не допустить к трибуне назначенного министра юстиции, который должен был принести присягу. Завязалась потасовка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В турецком парламенте подрались из‑за назначения министра юстиции-2

К трибуне он в конечном итоге пробился и присягу принимал в плотном кольце однопартийцев. Акин Гюрлек с позапрошлого года занимал пост главного прокурора Стамбула. Именно его ведомство вело резонансные дела против мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который считается главным политическим оппонентом Эрдогана. 

# Турция

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