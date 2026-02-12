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В Германии тысячи сотрудников государственного сектора объявили забастовку

12 февраля 2026 06:32
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В Германии тысячи работников государственного сектора объявили забастовку. Среди участников протеста – полицейские, врачи, учителя, воспитатели детских садов, преподаватели вузов, а также сотрудники театров и дорожных служб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии тысячи сотрудников государственного сектора объявили забастовку-2

К акции присоединились профсоюзы, которые выдвинули четкие требования: повысить зарплату на 7 % (но не менее чем на 300 евро в месяц), а также установить справедливые доплаты за сверхурочную и ночную работу. Участники забастовки открыто выражают недовольство политикой правительства. По их мнению, власти существенно наращивают военные расходы и направляют оружие в Украину, в то время как финансовое бремя ложится на плечи простых трудящихся.

# Германия

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