В Германии тысячи сотрудников государственного сектора объявили забастовку

К акции присоединились профсоюзы, которые выдвинули четкие требования: повысить зарплату на 7 % (но не менее чем на 300 евро в месяц), а также установить справедливые доплаты за сверхурочную и ночную работу. Участники забастовки открыто выражают недовольство политикой правительства. По их мнению, власти существенно наращивают военные расходы и направляют оружие в Украину, в то время как финансовое бремя ложится на плечи простых трудящихся.