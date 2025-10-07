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ПВО РФ сбила 184 украинских беспилотника за ночь над регионами России

07 октября 2025 07:23
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ПВО РФ сбила 184 украинских беспилотника за ночь над регионами России-0

В Министерстве обороны России сообщили, что в ночь на 7 октября силы противовоздушной обороны сбили 184 беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом пишет ТАСС.

Атаки дронов были зафиксированы в различных регионах РФ.

Самое большое количество БПЛА было уничтожено над Курской (62), Белгородской (31) и Нижегородской (30) областями.
Перехваты также происходили над Воронежской, Липецкой, Калужской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Брянской, Орловской областями, Черным морем, Республикой Крым, Московской и Волгоградской областями.

Фото: pixabay

# Оружие и боеприпасы # Международная политика

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