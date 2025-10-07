Европарламент проголосует по вотуму недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Европарламент готовится к голосованию по вотуму недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Предложение снять ее с должности поступили от партий «Патриоты за Европу» и «Левые». Депутаты приступили к дебатам, голосование, как предполагается, пройдет 9 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.