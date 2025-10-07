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Европарламент проголосует по вотуму недоверия Урсуле фон дер Ляйен

07 октября 2025 06:31
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Европарламент готовится к голосованию по вотуму недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Предложение снять ее с должности поступили от партий «Патриоты за Европу» и «Левые». Депутаты приступили к дебатам, голосование, как предполагается, пройдет 9 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европарламент проголосует по вотуму недоверия Урсуле фон дер Ляйен-2

Причиной недовольства главой Еврокомиссии стало заключенное торговое соглашение между ЕС и США и крайне невыгодные условия, навязанные документом европейским экспортерам. Резкой критике подвергается обещание фон дер Ляйен потратить 750 миллиардов евро на закупку американских энергоносителей и инвестировать 600 миллиардов евро в экономику США.

# Международная политика

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