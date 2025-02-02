Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди политических элит Европы

Российский президент Владимир Путин считает, что лидер США Дональд Трамп благодаря своему характеру и упорству быстро наведет в Европе порядок. Об этом пишет РИА Новости.

Путин отметил, что система ценностей Трампа отлична от позиции бывшего американского президента Джо Байдена и что европейская элита отдавала предпочтение предыдущей администрации Белого дома.

По словам лидера РФ, политические деятели Европы пытались бороться с Трампом и вмешиваться в избирательный процесс в США, но после его победы растерялись. Также Путин отметил, что у нынешней элиты Европы не хватает смелости отстаивать свое мнение и положение простых европейцев стало плачевным.