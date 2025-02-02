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Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди политических элит Европы

02 февраля 2025 13:10
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Российский президент Владимир Путин считает, что лидер США Дональд Трамп благодаря своему характеру и упорству быстро наведет в Европе порядок. Об этом пишет РИА Новости.

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди политических элит Европы-1

Фото: kremlin.ru

Путин отметил, что система ценностей Трампа отлична от позиции бывшего американского президента Джо Байдена и что европейская элита отдавала предпочтение предыдущей администрации Белого дома. 

По словам лидера РФ, политические деятели Европы пытались бороться с Трампом и вмешиваться в избирательный процесс в США, но после его победы растерялись. Также Путин отметил, что у нынешней элиты Европы не хватает смелости отстаивать свое мнение и положение простых европейцев стало плачевным.

# Владимир Путин # Международная политика

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