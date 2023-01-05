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Польша официально признала факт вывоза на границу более 50 тысяч беженцев

05 января 2023 14:02
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Новости Польши. Польша официально признала факт вывоза на границу более 50 тысяч беженцев. Это значит, что вместо оказания помощи людям, обнаруженным в лесах, от них попросту избавляются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша официально признала факт вывоза на границу более 50 тысяч беженцев-1

У границы иностранцев бросают в опасных для жизни обстоятельствах или вовсе выталкивают через калитки, предназначенные в заборе для животных. Только за минувшие сутки на польской границе задержаны 66 беженцев. При этом каких-либо сведений об оказании им помощи нет. Волонтеры продолжают поиски 200 человек, без вести пропавших в польском приграничье.

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# Международная политика # Новости Польши # Фотофакт

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