Новости Польши. Польша официально признала факт вывоза на границу более 50 тысяч беженцев. Это значит, что вместо оказания помощи людям, обнаруженным в лесах, от них попросту избавляются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У границы иностранцев бросают в опасных для жизни обстоятельствах или вовсе выталкивают через калитки, предназначенные в заборе для животных. Только за минувшие сутки на польской границе задержаны 66 беженцев. При этом каких-либо сведений об оказании им помощи нет. Волонтеры продолжают поиски 200 человек, без вести пропавших в польском приграничье.