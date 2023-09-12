Путин: ВСУ потеряли 71 тысячу человек в контрнаступлении

Президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме сообщил о потерях ВСУ в 71 тыс. человек в ходе контрнаступления, пишет РИА Новости.

«С начала контрнаступления потери личного состава (ВСУ) – 71 тысяча человек», – сообщил российский лидер.

Он добавил, что было уничтожено 543 танка и около 18 тысяч бронемашин различных классов.

Украинские Вооруженные силы перешли в наступление 4 июня, используя подготовленные НАТО бригады и западную технику, но никаких результатов нет.

Ранее, 21 июня, на совещании с членами Совета безопасности Путин заявил, что Запад разочаровался в итогах украинской контрнаступательной операции. Он добавил, что оказание помощи киевскому режиму в виде ресурсов и оружия не привело к прорыву фронта российской армии.

Форум проходит с 10 по 13 сентября 2023 года на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.